"Le mamme single sono così": ha scritto sui social Rumer Willis, 37 anni, elencando in un video una serie di impegni quotidiani tra cui "preparare i pasti", "lavare i panni", "programmare le attività dopo scuola". Tra i commenti al post ci sono state alcune critiche sui privilegi di cui godrebbe Rumer, in quanto figlia di Bruce Willis e Demi Moore.
A questo proposito, la primogenita dei due attori hollywoodiani ha voluto precisare nelle storie su Instagram: "Ho dovuto chiarire, visto che sembra ci siano parecchie persone disinformate e maleducate nei commenti a questo post. Faccio quattro lavori diversi per mantenere mia figlia. Sono l’unica a provvedere a lei. Non vivo grazie a un fondo fiduciario e non ricevo denaro dai miei genitori".
"La maggior parte del tempo non ho aiuti con lei. Quindi magari fermatevi prima di giudicare e fare supposizioni", ha aggiunto Rumer Willis, che ha avuto la figlia Louetta Isley nel 2023 insieme all'ex compagno Derek Richard Thomas.
Rumer Glenn Willis è nata nel 1988 dal matrimonio di Bruce Willis e Demi Moore. La coppia ha avuto anche le figlie Scout (1991) e Tallulah (1994). Dopo la separazione da Demi Moore, Bruce Willis è diventato papà anche di Mabel (2012) ed Evelyn (2014), nate dal matrimonio con Emma Heming.
Gli ultimi anni non sono stati semplici per Rumer e le sue sorelle. Nel 2023, la famiglia dell'attore ha annunciato che Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale. Dal 2025 l'attore è stato trasferito in una casa separata dalla famiglia a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute. A proposito di questa decisione, la moglie Emma Heming aveva detto: "Ora so che Bruce riceve la miglior cura possibile 24 ore su 24. I suoi bisogni sono sempre soddisfatti al cento per cento, così come quelli delle nostre due figlie".