"Le mamme single sono così": ha scritto sui social Rumer Willis, 37 anni, elencando in un video una serie di impegni quotidiani tra cui "preparare i pasti", "lavare i panni", "programmare le attività dopo scuola". Tra i commenti al post ci sono state alcune critiche sui privilegi di cui godrebbe Rumer, in quanto figlia di Bruce Willis e Demi Moore.



A questo proposito, la primogenita dei due attori hollywoodiani ha voluto precisare nelle storie su Instagram: "Ho dovuto chiarire, visto che sembra ci siano parecchie persone disinformate e maleducate nei commenti a questo post. Faccio quattro lavori diversi per mantenere mia figlia. Sono l’unica a provvedere a lei. Non vivo grazie a un fondo fiduciario e non ricevo denaro dai miei genitori".

"La maggior parte del tempo non ho aiuti con lei. Quindi magari fermatevi prima di giudicare e fare supposizioni", ha aggiunto Rumer Willis, che ha avuto la figlia Louetta Isley nel 2023 insieme all'ex compagno Derek Richard Thomas.