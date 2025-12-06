Rossella Brescia ricorda il papà e le zie scomparsi: "Mi manca il mio fan numero uno"

Rossella Brescia a Verissimo racconta di aver vissuto un’estate segnata da lutti inaspettati e ravvicinati: "È stata un'estate travagliata perché ho perso proprio un pezzo della mia famiglia, purtroppo".

"Vi avevo già parlato di papà tempo fa, ammalato da Alzheimer e purtroppo ci ha lasciato", spiega la ballerina e conduttrice ricordando la sua ultima intervista con Silvia Toffanin, e aggiunge: "Però la cosa è che è andata via proprio un pezzo della sua famiglia perché erano rimaste le sue sorelle, le zie, non si erano mai sposate".

A luglio è morta la zia Maria, poi il padre e infine l’altra zia a settembre. Un triplice addio che Rossella descrive così: "Si son presi per mano e sono andati via".

La conduttrice racconta gli ultimi momenti insieme al padre, malato da dieci anni: "È stata durissima perché papà sapevo che stava male però ci aveva abituato sempre a riprendersi. Invece questa volta non ce l'ha fatta. Siamo stati tutti lì vicino. Abbiamo deciso di tenergli la mano dalla mattina fino a quando poi la sera è andato via".

Un momento che Rossella ricorda così: "Non ce ne siamo neanche accorte. Eravamo lì che gli facevamo carezze".

"Non sono riuscita a dirgli le cose che avrei voluto dirgli durante la vita perché erano quelle famiglie meravigliose di una volta in cui non si esternava tanto. Mi manca poterlo abbracciare. Non l'ho mai fatto nella vita", rivela Brescia, che riconosce l’eredità più importante che il padre le ha lasciato: "Sempre l'amore fino alla fine, combattere fino alla fine come ha fatto lui". E aggiunge: "Mi manca il mio fan numero uno".

Rossella Brescia e la toccante lettera della madre