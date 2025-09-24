Rossella Brescia ricorda il papà e le zie: "In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita"

In un toccante post pubblicato sui social, Rossella Brescia ricorda il papà e le zie recentemente scomparsi. "In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita - scrive la ballerina e conduttrice a corredo di alcuni scatti in bianco e nero che ritraggono questa parte importante della sua famiglia - Eravate cosi uniti, vi siete presi per mano anche adesso… come facevate sempre. Grazie per l’amore che mi avete insegnato, grazie perché se sorrido sempre lo devo a voi. Buon viaggio papà, zia Maria e zia Titina. P.s. Il mio papà era un sarto meraviglioso, gli abiti nella foto sono confezionati da lui".

Rossella Brescia parla della malattia del padre a Verissimo

Ospite a Verissimo, Rossella Brescia aveva parlato del difficile momento che stava vivendo: "Purtroppo è un periodo un po' così della mia vita in famiglia perché mio papà non sta bene. Mio papà si è ammalato di Alzheimer, è nell'ultima fase di questa terribile malattia ed è una terribile malattia perché ti toglie veramente la dignità. Se mio padre sapesse che devo fargli la barba e lo devo curare così nell'intimo, vorrebbe sicuramente morire ed è una cosa che mi trafigge il cuore".

Soffermandosi sulla malattia che aveva colpito il padre, la ballerina e conduttrice aveva aggiunto: " So che ci sono tante persone che hanno dei malati di Alzheimer in casa ed è soltanto con l'amore che possiamo accompagnarli dove Dio vorrà. Mio papà non mi riconosce più, vorrei anche solo 10 secondi di vita perché mi riconoscesse, sarebbe bellissimo. Quando mi vede non mi dice nulla, mi guarda, ed è la cosa che mi strazia il cuore perché gli vorrei dire tante cose che son successe, tante cose che non saprà mai. Però ho capito una cosa: io ho preso da mio padre, oltre che da mia madre, perché sono una combattente. È stato merito dei miei genitori che mi hanno dato questa forza di combattere sempre e di rialzarsi".