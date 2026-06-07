Rose Villain e Sixpm - nome d'arte del produttore musicale Andrea Ferrara, 38 anni - si sono conosciuti proprio a New York, dove la cantante si era trasferita dopo un periodo a Los Angeles, città in cui ha studiato musica e canto e ha formato la sua prima band, chiamata The Villains, come quello che sarebbe stato poi il suo nome d'arte.



Sempre a New York, Rose Villain e Sixpm si sono sposati nel 2022. A proposito del matrimonio con suo marito, a Verissimo la cantante aveva detto: "Ci siamo sposati a New York a maggio del 2022. È stato un matrimonio rock, io avevo un vestito corto. Lui è un musicista, scriviamo insieme le canzoni. L'ho conosciuto per lavoro. È un artista, pazzo, ma anche dolce e sensibile". Lo scorso marzo, con il video di una nuova canzone, era arrivato l'annuncio dell'attesa del primo figlio.