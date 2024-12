Rosanna Banfi, lo scatto con la nipotina Matilde: “Primo giorno da nonna”

Primo giorno da nonna per Rosanna Banfi. L'attrice, 61 anni, ha pubblicato uno scatto insieme alla nipotina Matilde, nata lo scorso 8 dicembre. Era stata proprio Rosanna Banfi ad annunciare che la figlia Virginia Leoni era diventata mamma. "Benvenuta al mondo", aveva scritto l'attrice nelle storie su Instagram.

Rosanna Banfi - all'anagrafe Rosanna Zagaria - è figlia di Lino Banfi - all'anagrafe Pasquale Zagaria - e Lucia Lagrasta, scomparsa nel 2023. La nascita di Matilde ha reso Lino Banfi bisnonno per la prima volta. "Divento bisnonno d’Italia", aveva detto l'attore, 88 anni, a Verissimo.

A Verissimo, Virginia Leoni aveva raccontato il suo difficile percorso per diventare mamma. "Ho scoperto quattro anni fa di essere in menopausa precoce. L'ho scoperto pochi mesi prima del matrimonio. Io prendevo la pillola anticoncezionale e, quando l’ho smessa, non tornava il ciclo. Dopo lunghi esami, abbiamo scoperto questa cosa".

Virginia è riuscita a diventare mamma grazie alla fecondazione eterologa: "La fortuna è stata l'incontro con una dottoressa mentre facevo la manicure. Grazie a lei, ho potuto fare l'eterologa prendendo i gameti femminili da donazione. Piano piano abbiamo iniziato questo percorso. È stato difficile e ho fatto tantissimi esami".