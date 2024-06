Rosalinda Cannavò e i calcetti della figlia nel pancione

Instagram @adua.del.vesco

Rosalinda Cannavò, in attesa della prima figlia con Andrea Zenga, ha condiviso nelle storie su Instagram un video in cui ha mostrato i movimenti della nascitura nel pancione.

"Oggi si ballava anche durante la lezione di yoga", ha scritto a corredo del filmato l'attrice e influencer, che di recente aveva parlato sui social proprio delle sue lezioni di yoga con il pancione.

"A yoga adesso sono seguita dalla mia ostetrica: sto facendo esercizi per il pavimento pelvico e altri che serviranno per il parto", aveva detto Rosalinda Cannavò, che aveva condiviso anche l'ecografia della figlia.

Rosalinda Cannavò parla della sua gravidanza a Verissimo

Ospite a Verissimo con Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò aveva raccontato come aveva scoperto di essere incinta: "L'ho scoperto durante le vacanze natalizie, eravamo nelle Marche dalla famiglia di Andrea... ho fatto il test spinta da una nostra amica".

"Ad Andrea l'ho detto quando siamo rientrati a Milano, gli ho fatto trovare una scatola con all'interno il test", aveva aggiunto l'attrice e Andrea aveva raccontato: "È stato bellissimo. Sospettavo qualcosa, ma non chiedevo per non rimanere deluso, perché ci speravamo entrambi".

La coppia aveva parlato anche dei possibili nomi per la primogenita: "Ci piace come nome Dafne. All'inizio eravamo quasi sicuri. Ora invece stiamo valutando anche Camilla, che ad Andrea piace molto", aveva spiegato Rosalinda Cannavò, che dovrebbe partorire a settembre.