Rosalinda Cannavò, la foto della figlia Camilla con nonna Giusy

Rosalinda Cannavò pubblica sui social un dolce scatto della figlia Camilla - nata a settembre del 2024 dalla storia d'amore con Andrea Zenga - in braccio a nonna Giusy, mamma dell'attrice. "Mia mamma è qui. È una persona discreta che si gode la nipote senza dover necessariamente condividere quello che fa. Si gode il momento con noi e basta. Il suo supporto è grandissimo", ha scritto l'attrice, 32 anni, rispondendo alla domanda di un follower: "Ma nonna Giusy che fine ha fatto?". Di recente, Rosalinda Cannavò ha parlato per la prima volta di un grave problema di salute di cui ha sofferto la madre. "In occasione della Giornata mondiale della lotta contro il cancro, voglio condividere con voi una parte molto personale della mia vita. Mia madre è stata una guerriera che ha lottato con determinazione e coraggio contro questa malattia, e l'ha sconfitta. Non ne ho mai parlato prima, ma il suo esempio di forza mi ha sempre ispirato. Anche se non te l'ho mai detto mamma, per mostrarmi forte a te, sei stata fortissima", ha scritto l'attrice sui social. Ospite a Verissimo con Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò aveva presentato la figlia Camilla e aveva confessato il desiderio di allargare ancora la famiglia: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".

Giuseppina, mamma di Rosalinda Cannavò, aveva mandato un messaggio alla figlia, ospite a Verissimo mentre era in dolce attesa. "Adesso che aspetti un bambino il rapporto tra me e te è diventato ancora più bello. Grazie per quello che tu e Andrea ci state donando", ha detto la mamma dell'attrice.