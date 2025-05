Durante una gita, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga condividono un tenero video su Instagram insieme alla figlia Camilla.

La coppia si trova vicino a un fiume mentre si baciano e tengono in braccio la loro prima figlia. "Family Fit check by the river", scrive Rosalinda nella didascalia del post.

Rosalinda e Andrea stanno vivendo un periodo ricco di amore e sogni per il futuro: nei piani della coppia c'è anche quello di avere un secondo figlio.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: "Magari arriverà un fratellino per Camilla"

Ospiti di Verissimo nell'aprile 2025, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano presentato la figlia Camilla. "Sta andando benissimo. Io e Andrea insieme siamo una forza. Siamo felicissimi".

Riguardo alla maternità, Rosalinda aveva aggiunto: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa".

La coppia aveva raccontato a Silvia Toffanin il desiderio di allargare presto la famiglia: "Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".