Rosalinda Cannavò e il battesimo della figlia: "Desiderio profondo che fosse nella chiesa di Santa Maria di Lourdes"

Rosalinda Cannavò condivide le sue emozioni dopo il battesimo della figlia Camilla: "In uno dei momenti più duri della mia vita, a Lourdes ci sono stata davvero. Ero persa, fragile, ma qualcosa dentro di me si è acceso"

Dopo il battesimo di Camilla, Rosalinda Cannavò condivide le sue emozioni e svela qualche dettaglio sulla cerimonia, celebrata a Milano nella chiesa di Santa Maria di Lourdes.

"È stata una giornata piena di emozioni, sorrisi e tanto amore. La celebrazione è durata circa un'ora e mezza. Con una bambina di quasi 13 chili in braccio, il caldo e tutto il resto: è stato bello tosto, ma anche super emozionante", afferma l'attrice, 32 anni.

Per quanto riguarda la scelta di celebrare il battesimo nella chiesa di Santa Maria di Lourdes, Rosalinda Cannavò spiega: "Per me, che sono credente, battezzarla proprio in quella chiesa dedicata alla Madonna di Lourdes era un desiderio profondo che si è realizzato. Un momento che porterò nel cuore per sempre".

L'attrice aveva spiegato anche nelle storie su Instagram, poco dopo il battesimo, che la scelta del luogo non è stata casuale: "Vedevo dalla finestra della mia stanza di ospedale, subito dopo il parto, il campanile della chiesa di Santa Maria di Lourdes, a Milano. Era lì, immobile, ma per me così vivo. Ho voluto con tutto il cuore che fosse proprio lì il battesimo della nostra bambina".

"In uno dei momenti più duri della mia vita, a Lourdes ci sono stata davvero. E non dimenticherò mai la forza che ho ricevuto in quel luogo sacro. Ero persa, fragile, ma qualcosa dentro di me si è acceso. Oggi, con mia figlia tra le braccia, sento che quel desiderio, quella preghiera, è diventata realtà. E tra le parole sussurrate alla Madonna di Lourdes, c'eri anche tu. Anche tu facevi parte della mia speranza", aveva aggiunto Rosalinda Cannavò.

Rosalinda Cannavò è diventata mamma di Camilla a settembre del 2024. La bimba è nata dalla storia d'amore tra l'attrice e Andrea Zenga, a cui è legata dal 2021. Ospite a Verissimo, Rosalinda Cannavò aveva rivelato il desiderio di allargare ancora la famiglia: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".