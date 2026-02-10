Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in vacanza in montagna: "Luna di miele in anticipo"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Ortisei

Rosalinda Cannavò , 33 anni, e Andrea Zenga, 32 anni, pubblicano su Instagram una serie di foto ricordo di teneri attimi trascorsi in vacanza in montagna. La coppia - insieme dal 2021, anno in cui è nata la storia d'amore nella Casa del Grande Fratello Vip - si trovava a Ortisei , rinomata località del Trentino-Alto Adige. La didascalia scelta da Rosalinda e Andrea a corredo degli scatti è un riferimento al viaggio che solitamente le coppie intraprendono dopo il matrimonio: "Luna di miele in anticipo".

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, il desiderio di allargare la famiglia

Ospiti a Verissimo a gennaio 2025, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano raccontato la loro storia d'amore e il cambiamento che ha portato nelle loro vite l'arrivo della figlia Camilla. Durante l'intervista, l'attrice aveva rivelato che con la nascita della piccola ha capito di essere nata per fare la mamma: " Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".