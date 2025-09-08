Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano il primo compleanno della figlia Camilla: "Sei il nostro sole"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno celebrato il primo compleanno della figlia Camilla con una festa insieme a parenti e amici. La coppia ha condiviso su Instagram alcune foto della giornata, accompagnate da una tenera dedica alla piccola: "Tanti auguri per il tuo primo compleanno amore nostro. Sei il nostro sole e oggi speriamo di averti regalato una giornata speciale insieme alle persone che ti vogliono bene!".

Camilla è venuta al mondo il 7 settembre 2024, coronando così l'amore di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, nato nel 2021. Pochi mesi prima del compleanno, a giugno 2025, la piccola Camilla ha ricevuto il sacramento del battesimo, con una cerimonia che si è svolta a Milano nella chiesa di Santa Maria di Lourdes. Una chiesa molto cara a Rosalinda Cannavò, come lei stessa ha spiegato: "Per me, che sono credente, battezzarla proprio in quella chiesa dedicata alla Madonna di Lourdes era un desiderio profondo che si è realizzato. Un momento che porterò nel cuore per sempre. Vedevo dalla finestra della mia stanza di ospedale, subito dopo il parto, il campanile della chiesa di Santa Maria di Lourdes, a Milano. Era lì, immobile, ma per me così vivo. Ho voluto con tutto il cuore che fosse proprio lì il battesimo della nostra bambina".

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, il desiderio di allargare la famiglia

Ospiti a Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano raccontato la loro storia d'amore e il cambiamento che ha portato nelle loro vite l'arrivo della piccola Camilla. Durante l'intervista, l'attrice aveva rivelato che con l'arrivo di Camilla ha capito di essere nata per fare la mamma: " Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".