È il loro primo anniversario da genitori, il quarto in totale. Rosalinda Cannavò, 32 anni, e Andrea Zenga, 31, festeggiano quest'importante ricorrenza condividendo un breve filmato sui social, in compagnia della figlia Camilla che hanno avuto il 7 settembre 2024. Nel filmato i tre sono su una terrazza che si affaccia sul mare, sullo sfondo si sentono le note di Caruso di Lucio Dalla. "Quarto anniversario, il primo da genitori. Se ripensiamo a come e dove ci siamo conosciuti quattro anni fa, sembra incredibile. Auguri alla nostra piccola grande famiglia", è la didascalia a corredo del video.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno iniziato la loro storia d'amore nel 2021, quando si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip.

Ospite a Verissimo, la coppia aveva presentato la piccola Camilla. Rosalinda e Andrea avevano parlato della nuova vita da genitori e dei progetti per il futuro. Sul matrimonio Andrea Zenga aveva spiegato: "Mi piacerebbe che Camilla fosse consapevole quando ci sposeremo. Mi piacerebbe che si ricordasse del nostro matrimonio".

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ospiti a Verissimo

Sempre a Verissimo, Rosalinda Cannavò aveva confidato: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa". E aveva aggiunto: "Magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".