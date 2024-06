Rocio Morales ricorda il padre Manuel: "Mi manchi tanto"

Rocio Morales ha ricordato con un toccante messaggio condiviso sui social il padre Manuel, scomparso a giugno del 2023. "Un anno senza poterti abbracciare papà. Mi manchi tanto"; ha scritto l'attrice aggiungendo un cuore infranto a corredo di una foto con il genitore.

Rocio Morales ricorda il padre a Verissimo: "Il vuoto che ha lasciato è enorme"

Ospite a febbraio a Verissimo, Rocio Morales aveva condiviso il dolore per la scomparsa dell'amato papà. "Quando papà si è ammalato io ero su un set e sono stata con lui in ospedale tutto il tempo, fino alla fine - Aveva proseguito l'attrice, che aveva avuto i genitori al suo fianco durante la partecipazione al Festival di Venezia - Sono stati mesi difficili, pensavamo che ce la facesse. Mia madre ha sofferto tantissimo, il vuoto che papà ha lasciato è gigante ma lui vive ancora in noi. Io indosso i suoi vestiti e non mi rassegno al fatto che ne sia andato. Per me lui è qui ancora con me". Quindi aveva aggiunto: "Fare la madrina del Festival di Venezia è stata un'esperienza meravigliosa soprattutto perché c'erano mio padre e mia madre: ero più la figlia di Manuel e di Pilar che la madrina del Festival. Bisogna godersi ogni attimo con le persone alle quali vogliamo bene, perché la vita è imprevedibile", aveva aggiunto Rocio Morales.