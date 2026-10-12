Rocco Hunt è diventato papà per la seconda volta: è nato Raffaele

Rocco Hunt è diventato papà per la seconda volta. Il cantante, 31 anni, ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio insieme alla moglie Ada. "Ti abbiamo atteso, voluto, desiderato. Ora siamo tutti. Benvenuto al mondo Raffaele", ha scritto Rocco Hunt, pubblicando uno scatto della famiglia al completo.

Rocco Pagliarulo - questo il vero nome del cantante - e Ada sono diventati genitori per la prima volta nel 2017 con la nascita del primogenito Giovanni. "Con Ada sono stato fortunato perché è bello diventare padre con accanto la persona giusta. Ada in questo senso è perfetta, ha una forza incredibile. Le devo tanto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe", aveva detto Rocco Hunt a Verissimo. Riguardo alla paternità aveva aggiunto: "Diventando papà, sono cresciuto, mi sono responsabilizzato. Per gli artisti è facile essere vittima dell'egocentrismo, sentirsi un po' al centro, ma quando nasce un figlio diventa lui il centro di tutto. Oggi è Giovanni la star di casa".