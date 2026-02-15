Rocco Casalino: "Con Alejandro Martinez è stato un colpo di fulmine"

Rocco Casalino presenta a Verissimo il compagno Alejandro Martinez. "Per me è stato un colpo di fulmine. A un certo punto ho deciso di chiudere con il passato, anche dal punto di vista lavorativo, e ho fatto un lungo viaggio tra Stati Uniti e Sud America. Ho visto Alejandro in un locale in Colombia e mi sono subito avvicinato a lui e gli ho detto: 'Posso avere il tuo numero? Penso che tu sia la persona che ho sempre cercato'".



Da quel momento è iniziata la loro storia d'amore: "Il giorno dopo ci siamo separati e io l'ho voluto raggiungere dove viveva per pranzare di nuovo insieme. Era a quattro ore di distanza da dove stavo io. Ci separava una strada sterrata. Ho fatto fatica a trovare qualcuno che mi portasse lì, ma ce l'ho fatta. Da quel momento, lui ha iniziato a guardarmi con occhi diversi".



In passato, Rocco Casalino aveva rivelato di voler diventare papà con Alejandro Martinez. A proposito di questo desiderio, l'ex portavoce dice: "Ci sarà il tempo. Non è facile in Italia. Speriamo che cambino le condizioni. Alejandro è l'unica persona con cui posso immaginare qualsiasi cosa in futuro".