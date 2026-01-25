Dopo aver ripercorso le tappe più importanti e personali della sua vita privata, Roberta Bruzzone parla a Verissimo del suo lavoro e delle minacce di morte che ha ricevuto nel corso degli anni.

La criminologa avrebbe ricevuto delle minacce anche per le sue dichiarazioni sul caso di Garlasco: "Ho ricevuto minacce di morte. In quest'ultimo periodo anche in una vicenda che non mi vede protagonista in prima persona perché io non mi sono occupata del caso di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Lo conosco perché ci ho scritto un libro. Io sono tra coloro che ritengono che la condanna sia fondata".

"Io, come altri, mi sono lamentata dell'opacità di certe suggestioni. Questo ci ha trasformato in un bersaglio, io faccio parte di questi bersagli. Non è la prima volta che ricevo minacce di morte", spiega Roberta Bruzzone che descrive le difficoltà affrontate nella sua vita quotidiana, "Sono attualmente persona offesa di due processi per atti persecutori. Vivo una vita blindata. Purtroppo queste situazioni hanno cambiato le mie abitudini di vita".