Robert Pattinson e Suki Waterhouse, la prima foto del figlio

Robert Pattinson ha accolto il primo figlio con la compagna Suki Waterhouse, che ha condiviso su Instagram, per la prima volta, uno scatto del nuovo arrivato in famiglia.

"Benvenuto al mondo angelo", ha scritto l'attrice e cantante britannica di 32 anni, aggiungendo un cuore a corredo della foto in cui stringe a sé il bambino, avvolto in una coperta con tanti cuoricini colorati.

Tra i tanti commenti al post, anche quello di Paris Hilton, che ha scritto: "Congratulazioni! Sono così felice per voi!", mentre Lily Collins ha aggiunto altri cuori.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse non hanno ancora svelato il sesso e il nome del figlio.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse, dall'incontro al primo figlio

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono legati dal 2018. La coppia, che per molti anni ha scelto di tenere la relazione privata, ha ufficializzato la stessa lo scorso anno, in occasione di un evento di moda in Egitto.

L'annuncio della gravidanza dell'attrice, invece, era arrivato a novembre del 2023 sul palco del festival musicale Corona Capital di Città del Messico: "Ho deciso di indossare qualcosa di scintillante per distrarvi da un'altra cosa che sta succedendo qui, ma non sono sicura che funzioni", aveva detto Suki Waterhouse riferendosi al pancione. L'attrice in un'intervista aveva condiviso la gioia di avere Robert Pattinson al suo fianco: "Sono sorpresa di essere così felice accanto a una persona. Sono sempre entusiasta di ricevere un suo messaggio o di vedere comparire il suo nome sul mio telefono e penso che sia uguale per lui. Abbiamo sempre tante cose da dirci".

Robert Pattinson, l'intervista a Verissimo

Robert Pattinson si era raccontato ospite a Verissimo.

L'attore - che ha raggiunto il successo internazionale vestendo i panni del vampiro Edward Cullen nella celebre saga Twilight - a proposito della sua carriera, aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Un mio insegnante a scuola mi aveva sconsigliato di iscrivermi a un corso di recitazione. Penso che alla fine mi abbia dato un buon consiglio, perché non ne ho mai frequentato uno, e poi ho finito per fare proprio l'attore".