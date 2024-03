Robert De Niro, il raro scatto con la settima figlia Gia Virginia

Robert De Niro, che ad aprile del 2023, all’età di quasi 80 anni, ha accolto la settima figlia Gia Virginia - la prima con la compagna Tiffany Chen - è stato immortalato con la piccola in un raro scatto condiviso dai media e sui social.

Di recente l'attore aveva parlato della figlia a CBS Mornings: "È una bambina adorabile e così dolce. Quando la guardo tutto il resto scompare. Per me è una grande gioia e sollievo stare con lei in questo momento".

Robert De Niro presenta la settima figlia Gia Virginia

Robert De Niro aveva annunciato di essere diventato papà per la settima volta in un'intervista a ET Canada in cui parlava di genitorialità e del suo film Papà scatenato: "Ho appena avuto un bambino", aveva detto l'attore, senza fornire ulteriori dettagli.

De Niro aveva poi presentato ufficialmente la sua settima figlia in una puntata di CBS Mornings, rivelandone per la prima volta il nome - Gia Virginia Chen De Niro - e svelando che la piccola era venuta alla luce il 6 aprile 2023.

Robert De Niro: "La paternità a 80 anni sta andando bene"

Robert De Niro lo scorso ottobre aveva parlato della paternità a 80 anni: "Sta andando bene, ma non diventa più facile".

"Voglio dire, non faccio il lavoro pesante. Sono presente e sostengo la mia compagna, che si occupa di lei. E veniamo aiutati, il che è molto importante. Adoro essere padre, ma con un neonato è diverso rispetto a mia figlia di 11 anni, ai miei figli adulti e ai miei nipoti. È sempre bello e misterioso, non sai cosa succederà ma non diventa più facile, è tutto diverso", aveva raccontato a The Guardian l'attore, che è papà di altri sei figli e nonno di tre nipoti.

I figli maggiori dell'attore sono Drena, 52 anni - che a luglio ha perso il figlio 19enne Leandro - e Raphael - 47, che a sua volta ha tre figli - avuti con la prima moglie Diahnne Abbott: quando Robert De Niro ha conosciuto Diahnne Abbott, l'attrice era già mamma di Drena, che l'attore ha adottato.

De Niro è papà anche dei gemelli Julian Henry e Aaron Kendrick, 28 anni - avuti con maternità surrogata durante la relazione con Toukie Smith - e di Elliot, 26, nato dal matrimonio con Grace Hightower. Dopo un periodo di separazione, la coppia è tornata insieme e nel 2011 ha avuto con maternità surrogata Helen Grace: "Non parlo ai miei figli adulti nel modo in cui mi rivolgo all'ultima arrivata o nel modo in cui parlo con mia figlia Helen Grace, anche se è piuttosto intelligente", aveva spiegato al quotidiano britannico.

In un'intervista a People, l'attore aveva aggiunto: "Quando sei più grande hai consapevolezza di certe cose della vita, delle dinamiche familiari, di tutto, ma non puoi evitare di imparare certe cose e come affrontarle e gestirle. Essere di nuovo papà è fantastico e ne sono molto felice".

