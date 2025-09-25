Mediaset Infinity logo
25 settembre 2025

Rihanna è diventata mamma per la terza volta: è nata Rocki Irish

Dopo due maschietti, la cantante ha annunciato la nascita della sua prima figlia femmina Rocki Irish

Condividi:
rihanna - Copia

Rihanna è diventata mamma per la terza volta. Dopo due maschietti, la cantante, 37 anni, ha annunciato la nascita della sua prima figlia femmina Rocki Irish, venuta alla luce lo scorso 13 settembre.

Legata al rapper ASAP Rocky dal 2020, Rihanna è diventata mamma per la prima volta nel 2022 con la nascita di RZA. L'anno dopo la coppia ha accolto il secondo figlio Riot Rose. Lo scorso maggio, la cantante aveva annunciato la terza gravidanza in occasione del Met Gala 2025, sfilando con il pancione.

