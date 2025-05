La cantante ha scelto il Met Gala per annunciare la gravidanza: è il terzo figlio con il compagno A$AP Rocky

Credit: Ansa

Rihanna diventerà mamma per la terza volta. La popstar ha stupito ancora una volta con un annuncio in grande stile, mostrandosi per la prima volta con il pancione durante il Met Gala 2025.

La cantante avvolta in un abito elegante, che fa intravedere la gravidanza, ha sfilato sui celebri gradini del Met Gala senza il compagno A$AP Rocky, arrivato diverse ore prima perché tra i co-chair della serata.

Rihanna è già mamma di due bambini: RZA nato a maggio del 2022 e Riot Rose nato nell'agosto del 2023, mentre il sesso del terzo figlio rimane ancora un segreto. Anche la notizia della seconda gravidanza era stata annunciata in grande stile dopo la sua esibizione all'half time del Super Bowl.

Rihanna ha partecipato al Met Gala per la prima volta nel 2009 e, da allora, ha calcato il famoso tappeto rosso ben dodici volte.