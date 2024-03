Angela Brambati dei Ricchi e Poveri: "Il fiocco a Sanremo? Non volevo indossarlo, ma ho cambiato idea"

I Ricchi e Poveri parlano a Verissimo del successo al Festival di Sanremo grazie al loro brano Ma non tutta la vita.

"Noi credevamo in questa canzone, ma non ci aspettavamo questo successo", dice Angela Brambati. E Angelo Sotgiu aggiunge: "Speravamo questo successo, ma non ce lo aspettavamo".

I due cantanti spiegano anche la scelta di indossare un maxi fiocco rosso sul palco dell'Ariston. "Il fiocco è nato dall'idea della nostra costumista", afferma Angelo.

Angela ammette: "Quando l'ho visto, ho detto: 'Con quel fiocco non ci esco'". Poi però la cantante ha cambiato idea. "Ho capito il significato di unione per il nostro primo Festival in due", spiega Angela, riferendosi alla perdita Franco Gatti, scomparso nel 2022.