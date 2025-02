Rebecca Staffelli ospite a Verissimo

Dalle nozze con Alessandro Basile all'avventura come opinionista social al Grande Fratello, il mondo di Rebecca Staffelli vi aspetta a Verissimo, sabato 8 febbraio alle 16.30 su Canale 5. Nata a Roma nel 1998, Rebecca Staffelli è la figlia di Matilde Zarcone e di Valerio Staffelli. Ha iniziato la sua carriera occupandosi di moda e a soli 20 anni ha esordito alla conduzione su La 5 con il programma Colpo di tacchi.

Rebecca Sfaffelli lavora come conduttrice radiofonica e dal 2024 è l'opinionista social del Grande Fratello.

La conduttrice è legata da cinque anni ad Alessandro Basile. Nel 2020 era arrivata la proposta di matrimonio dal compagno, ma le nozze erano state rimandate a causa del Covid. Nel febbraio del 2024, è stata la stessa Rebecca Staffelli a fare la proposta di matrimonio ad Alessandro.

"Non abbiamo ancora una data, ma faremo tutto subito. Visto che ci saremmo già dovuti sposare nel 2020, è tutto pronto", aveva dichiarato Rebecca Staffelli a Verissimo nel maggio 2024: "Ci sposeremo con rito civile nel casale di Alessandro. Sono molto credente, ma mi sento vicina a Dio in mezzo alla natura. Non sarà un matrimonio tradizionale, ma molto semplice e selvaggio con i tavoli sul prato, si ballerà scalzi".