Rebecca Staffelli con il fidanzato Alessandro Basile

Rebecca Staffelli condivide delle foto sul suo profilo Instagram durante una vacanza a Sharm El Sheikh . Tra mare cristallino e passeggiate al sole, la conduttrice pubblica anche uno scatto insieme al fidanzato Alessandro Basile , con il quale è legata da oltre sette anni .

Ospite di Verissimo nel dicembre 2023, Rebecca Staffelli aveva raccontato la sua storia d'amore con Alessandro Basile. "È il mio compagno di vita, il mio manager, il mio braccio destro, il mio migliore amico... lui è il mio tutto e un dono speciale speciale - aveva detto Staffelli nell'intervista a Silvia Toffanin.

Rebecca Staffelli, inoltre, aveva spiegato che una prima proposta di matrimonio era arrivata proprio dal compagno, quattro anni prima, nel 2020. Tuttavia, a causa della pandemia, la coppia si era vista costretta a rimandare le nozze: "Aver dovuto rimandare le nozze è stato pesante - aveva raccontato -. Adesso siamo d'accordo che quando sarà il momento di sposarci organizzeremo tutto in un mese, un anno è troppo lungo".

