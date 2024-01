Carlo III è stato ricoverato alla London Clinic per un problema alla prostata. Nella stessa struttura è ancora ricoverata Kate Middleton dopo l'operazione all'addome

Re Carlo è stato ricoverato in ospedale per l'intervento, annunciato nei giorni scorsi, a causa di un problema di "prostata ingrossata".

Il Sovrano si trova alla London Clinic, la stessa struttura dov'è ricoverata Kate Middleton, dopo l'operazione all'addome. Carlo III è entrato nella London Clinic accompagnato dalla moglie Camilla.

Secondo la Bbc, Carlo ha fatto visita alla principessa del Galles nella sua camera d'ospedale prima di prepararsi all'intervento. Da Buckingham Palace hanno assicurato che quella di re Carlo è una condizione benigna che colpisce "migliaia di uomini ogni anno".

Sia il re che la principessa del Galles hanno rimandato i loro impegni pubblici a causa dei problemi di salute. Mentre per Carlo III il recupero dovrebbe essere breve, come hanno fatto sapere da Buckingham Palace, Kate, invece, potrebbe tornare ai suoi impegni dopo Pasqua.

Non è stata resa nota la malattia della principessa del Galles. Secondo quanto scrive la Bbc, si tratterebbe di un "problema serio, non di un tumore". Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media britannici, potrebbe trattarsi di una possibile isterectomia - ovvero l'asportazione dell'utero - oppure di diverticolite, come spiega il sito dell'Humanitas, si tratta di estroflessioni della mucosa e sottomucosa delle pareti intestinali.

È un momento delicato per la famiglia reale. Di recente anche Sarah Ferguson ha annunciato di avere un grave problema di salute: la duchessa di York ha un tumore alla pelle. Una diagnosi arrivata soltanto pochi mesi dopo l'operazione per un tumore al seno.