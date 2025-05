Re Carlo

Re Carlo III parla pubblicamente per la prima volta della sua battaglia contro il cancro, condividendo un messaggio con un gruppo di pazienti oncologici ricevuti a Buckingham Palace. Il sovrano affronta la sua malattia, lanciando un messaggio di speranza e solidarietà a chi sta vivendo lo stesso percorso.

Diagnosticato con un tumore a febbraio 2024, Re Carlo definisce la malattia “un’esperienza che mette in evidenza il meglio dell’umanità”.

Come riporta BBC, il Re sottolinea: "La mia esperienza di convivenza con il cancro mi ha mostrato che i momenti più bui della malattia possono essere illuminati dalla più grande compassione". Aggiunge: "Metto in luce il profondo impatto della connessione umana, che sia nella spiegazione accurata di un’infermiera specializzata, nella mano tenuta da un volontario in un hospice, o nell’esperienza condivisa in un gruppo di sostegno".

Nel suo messaggio, Carlo III si rivolge direttamente a chi ha appena ricevuto una diagnosi, o la riceverà in futuro: "Anche se ogni percorso del paziente può essere diverso, insieme state garantendo che una diagnosi di cancro non debba mai significare affrontare il futuro senza speranza e supporto. Vorrei citare Dame Deborah James, che disse: Non avere rimpianti; e abbi sempre, sempre una speranza ribelle".

Re Carlo III e la lotta contro il cancro

Da quando ha ricevuto la diagnosi, Re Carlo ha affrontato un delicato percorso di cura. Nonostante la malattia, ha già ripreso diversi impegni pubblici, tra cui una recente visita di Stato in Italia.