Raimondo Todaro ospite a Verissimo
L'insegnante di danza sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre
Sotto al campione della danza c’è un uomo e un papà che non smette di sorprenderci: sabato 27 settembre a Verissimo, non perdete l’intervista di Raimondo Todaro.
È stato 18 volte campione italiano di ballo nelle varie discipline. Raimondo Todaro è diventato noto in tv come maestro di danza nel programma Ballando con le stelle. Dal 2021 al 2024 è stato insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi.
Raimondo Todaro è papà di Jasmine, nata nel 2013 dalla lunga relazione con Francesca Tocca, che aveva sposato nel 2014. A gennaio del 2025, la coppia ha annunciato la separazione.
