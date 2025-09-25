L'insegnante di danza sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Sotto al campione della danza c’è un uomo e un papà che non smette di sorprenderci: sabato 27 settembre a Verissimo, non perdete l’intervista di Raimondo Todaro.

È stato 18 volte campione italiano di ballo nelle varie discipline. Raimondo Todaro è d iventato noto in tv come maestro di danza nel programma Ballando con le stelle. Dal 2021 al 2024 è stato insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro è papà di Jasmine, nata nel 2013 dalla lunga relazione con Francesca Tocca, che aveva sposato nel 2014. A gennaio del 2025, la coppia ha annunciato la separazione.