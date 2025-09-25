Mediaset Infinity logo
25 settembre 2025

Ascanio Pacelli ospite a Verissimo

Ascanio Pacelli sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

pacelli

Dal ricordo di un inizio indimenticabile a una nuova sfida: sabato 27 settembre a Verissimo, Ascanio Pacelli ci racconterà l’emozione di tornare al Grande Fratello, ma questa volta come opinionista.

Nato a Roma nel 1973, Ascanio Pacelli è figlio di Filippo e di Maria Antonietta Campedelli. Il padre, insignito dell’onorificenza di gentiluomo di Sua Santità, è figlio di Marcantonio, a sua volta figlio di Francesco Pacelli, fratello di papa Pio XII. Esordisce nel mondo dello spettacolo nel 2004, partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello, su Canale 5, dove conosce Katia Pedrotti, che sposa nel 2005. La coppia ha due figli: Matilda (2007) e Tancredi (2013).

Dopo 20 anni, Ascanio Pacelli è pronto a tornare al Grande Fratello con una nuova avventura: con Cristina Plevani e Floriana Secondi sarà in studio nelle vesti di opinionista.

