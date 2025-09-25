Una giovane donna che sta vivendo un momento magico in dolce attesa: sabato a 27 settembre a Verissimo, Mercedesz Henger.

Nata nel 1991 a Győr, in Ungheria, Mercedesz Henger è stata cresciuta da sua mamma Eva Henger e da Riccardo Schicchi, che lei considera il suo vero papà, pur non essendo il padre biologico di Mercedesz.

Mercedesz Henger ha esordito nel 2002 al cinema nel film Gangs of New York di Martin Scorsese. Laureata in Psicologia, ha lavorato anche come modella e ha preso parte a diversi videoclip musicali. Mercedesz Henger ha inoltre collezionato esperienze televisive in programmi come L'Isola dei famosi, Pomeriggio Cinque, Le Iene e altri ancora.

Di recente, Mercedesz Henger ha annunciato di aspettare un bambino con il compagno Alessio.