Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto.

Raffaella Scuotto condivide sui social la lettera che Brando Ephrikian le ha letto a Verissimo l'8 febbraio 2025. Una lettera che comincia così: "Amore mio, oggi una nuova consapevolezza mi attraversa. Ti considero così speciale per me. Mi fai stare bene".

Brando spiega poi che la distanza che li separa (lui è di Treviso, lei di Napoli) gli ha fatto capire "quanto desidero costruire insieme (a te, ndr)". Il ragazzo prosegue spiegando alla fidanzata quanto sia contento di averla nella sua vita, nonostante le difficoltà che hanno dovuto attraversare. "Mi sento fortunato perché oltre ad avere un punto di riferimento, ce l'ho pure stupendo. Ti amo nanetta", è la conclusione della lettera.

Brando e Raffella sono nati rispettivamente nel 2001 e nel 1999. Nel 2023 si sono conosciuti a Uomini e donne e hanno lasciato insieme il programma, cominciando la loro relazione. Hanno vissuto alti e bassi e a ottobre 2024 si sono lasciati per un periodo, ma hanno superato le difficoltà e sono tornati insieme.

Ospiti a Verissimo, i due hanno parlato della loro vita fuori da Uomini e donne e dei problemi che hanno dovuto affrontare: "Io sono uscita dal programma abbastanza speranzosa, speravo di vivere quella favola che non ho mai vissuto nella mia vita. Ci sono stati tanti alti e bassi che io non ho mai tirato fuori perché ho sempre preferito lavare i panni sporchi in casa", ha raccontato Raffaella Scuotto.