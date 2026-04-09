Nata a Cercola, in provincia di Napoli, nel 1988, Raffaella Fico è diventata nota al pubblico dopo la partecipazione nel 2008 al Grande Fratello. Dopo il reality, è diventata inviata di Lucignolo su Italia 1. Nel 2011 ha partecipato a L'isola dei famosi e dieci anni dopo al Grande Fratello Vip.



La showgirl è mamma di Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli. Raffaella Fico sta affrontando un momento delicato della sua vita, segnato, prima, dalla perdita del bambino che aspettava, e di recente, dall'allontanamento dal compagno Armando Izzo.