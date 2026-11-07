Racconto di una notte, Canfeza Kılımcı scopre di essere incinta

Canfeza Kılımcı affronta Sare, ma durante il confronto cade dalle scale. In ospedale, mentre è in attesa di sottoporsi alla radiografia, Canfeza scopre di essere in dolce attesa.

A comunicarlo alla donna, stupita, è un'infermiera, che dice: "Le radiazioni possono essere dannose per le donne incinte e lei lo è". È l'anticipazione di Racconto di una notte mostrata in esclusiva a Verissimo.

Parlando a Verissimo del suo personaggio, Su Burcu Yazgı Coşkun ha detto: "Canfeza è coraggiosa e indipendente. Una donna che fa di testa sua. È un personaggio molto bello, così come la serie".