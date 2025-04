Il principino Louis compie 7 anni, lo scatto inedito

Instagram: @princeandprincessofwales

Il Principe Louis di Galles compie sette anni. Il più piccolo dei figli del Principe William e della Principessa Kate appare in uno scatto inedito pubblicato sull’account Instagram ufficiale dei Principi del Galles.

Il giovane reale è seduto circondato da campanule, nel giardino di Anmer Hall nel Norfolk, la residenza della famiglia Wales nella tenuta di Sandringham. I festeggiamenti per Louis si svolgeranno in maniera riservata. William e Kate hanno organizzato una festa privata nel verde, in compagnia dei fratelli George e Charlotte.

Quarto in linea di successione al trono, fin dai suoi primi passi negli eventi ufficiali, come il Giubileo di Platino e l’incoronazione di Re Carlo III, Louis ha saputo farsi notare per la sua spontaneità e simpatia.

Questo compleanno arriva in un momento particolare per la Royal Family, segnato dalle cure mediche di Kate Middleton e Re Carlo III.

Nel video sotto, il ritorno in pubblico di Kate dopo la malattia.