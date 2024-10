Il principino George da grande sogna di fare il pizzaiolo

Instagram @princeandprincessofwales

Il principino George - 11 anni compiuti lo scorso luglio - ha fatto visita a una pizzeria nel Norfolk, contea dell'Inghilterra orientale, insieme alla mamma Kate Middleton e a un gruppo di amici. In questa occasione ha avuto modo di vedere da vicino un forno a legna e ne è rimasto affascinato, a tal punto da dire ai presenti di voler diventare, una volta grande, un pizzaiolo.

A rivelarlo alla stampa è stato il proprietario del locale, il Wiveton Hall Café: "Il principino è rimasto affascinato dal forno a legna, quello in cui qui al ristorante cuociamo la pizza - ha dichiarato Desmond MacCharthy al Daily Mail - 'Questo è quello che voglio fare quando sarò grande!' ha detto George emozionato".

L'uomo ha poi aggiunto: "È un ragazzino dolce. È venuto qui con i suoi amici, Sandringham non è così lontano dalla tenuta di famiglia".

La scorsa estate George ha festeggiato il suo 11esimo compleanno. In quell'occasione è stato diffuso uno scatto inedito realizzato da Kate Middleton. Anche durante la sua malattia, la principessa del Galles non ha messo da parte la sua passione per la fotografia che ha sempre condiviso con i membri della famiglia reale e con il pubblico. A inizio ottobre Kate ha incontrato al castello di Windsor Liz Hatton, una giovane fotografa di 16 anni affetta da un raro tumore. Un incontro reso ancor di più speciale da un abbraccio condiviso in un post sul profilo Instagram ufficiale del Principi del Galles.