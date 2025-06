Il principe Harry, il video inedito con i figli

Meghan Markle ha condiviso sui social un dolce video inedito che mostra il principe Harry, nel ruolo di affettuoso papà, insieme ai figli: Archie, nato nel 2019, e Lilibet Diana, arrivata nel 2021.

Nel video, montato sulle note della canzone-dedica Have It All di Jason Mraz, la duchessa di Sussex ha raccolto alcuni dolci momenti di vita familiare: dalle sessioni di gioco con i figli, alla lettura della favola della buonanotte. Tra le scene più toccanti, anche quella in cui il principe Harry insegna al piccolo Archie ad andare in bicicletta.

"Il migliore. Buona Festa del papà al nostro ragazzo preferito", ha scritto Meghan Markle, dedicando il video al marito.

Meghan Markle e il principe Harry, i sette anni di matrimonio

Sono passati sette anni dal giorno in cui Meghan Markle e Harry, figlio di Re Carlo III e Diana, si sono sposati a Windsor e la duchessa di Sussex ha recentemente ricordato l'anniversario di matrimonio pubblicando su Instagram la foto di una bacheca colma di scatti di famiglia e dolci bigliettini d'amore.

Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono conosciuti nel 2016. Nel 2017 si sono fidanzati ufficialmente, per poi convolare a nozze il 19 maggio del 2018.

Un anno più tardi hanno avuto il loro primogenito Archie Harrison e nel 2021 è nata Lilibet Diana. La coppia nel 2020 ha deciso di rinunciare alla funzione di membri attivi della Royal Family e ora vive negli Stati Uniti.