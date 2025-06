Il principe Carl Philip e la principessa Sofia di Svezia, il battesimo della principessina Ines

foto: Ansa

Il principe Carl Philip e la principessa Sofia di Svezia hanno celebrato il battesimo della piccola di casa Ines, nata lo scorso febbraio. La Casa Reale ha condiviso alcuni momenti della cerimonia celebrata nella cappella del palazzo reale di Drottningholm a Stoccolma. Secondo quanto riportano i media svedesi, citati da Ansa, tra le madrine di battesimo anche la principessa Estelle, seconda in linea di successione al trono di Svezia.

Ines Marie Lilian Silvia è nata il 7 febbraio del 2025 ed è la quarta figlia di Carl Philip e Sofia di Svezia: la loro prima figlia femmina. Insieme dal 2010 e sposati dal 2015, il principe, 46 anni, e l'ex modella, 40 anni, sono genitori anche di Alexander (2016), Gabriel (2017) e Julian (2021).

Nonostante sia l'unico figlio maschio del re Carl Gustaf XVI e della regina Silvia, Carl Philip non è l'erede al trono. Il principe è infatti quarto nella linea di successione, poiché la legislazione attuale, in vigore in Svezia, prevede che sarà la primogenita Vittoria a diventare monarca. Seconda in linea di successione Estelle, primogenita di Vittoria.

Nel 2019, il re di Svezia Carl Gustaf XVI aveva tolto ai nipoti il titolo di “Altezza reale“. Una scelta che i genitori accolsero con gioia, poiché contenti che i figli sarebbero cresciuti senza il peso degli obblighi nei confronti della corona.