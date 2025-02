Il principe Carl Philip e la principessa Sofia di Svezia sono diventati genitori per la quarta volta. La Casa Reale ha annunciato, in un comunicato sui social, la nascita della prima figlia femmina della coppia: "La principessa Sofia, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 13:10, ha dato alla luce una sana e forte bambina all'ospedale di Danderyds sjukhus".

La relazione tra il principe Carl Philip di Svezia e l'ex modella Sofia Hellqvist è iniziata nel 2010, ma si sono ufficialmente fidanzati nel 2014. Il 2015 è stato poi l'anno del matrimonio, mentre un anno dopo è nato il primogenito Alexander. La principessa Sofia di Svezia ha poi dato alla luce Gabriel nel 2017 e il terzo figlio, Julian, è nato nel 2021.

Carl Philip è l'unico figlio maschio del re Carl Gustaf XVI e della regina Silvia, ma non è lui l'erede al trono. Il principe è infatti quarto nella linea di successione, poiché la legge salica in vigore in Svezia prevede che sarà la primogenita Vittoria a diventare monarca.

Il re di Svezia Carl Gustaf XVI, nel 2019, aveva tolto ai nipoti il titolo di “Altezza reale“. Una scelta che i genitori accolsero con gioia, poiché contenti che i figli sarebbero cresciuti senza il peso degli obblighi nei confronti della corona.

Roger Lundgren, esperto delle vicende monarchiche svedesi, aveva spiegato che Carl Gustaf XVI aveva scelto di togliere il titolo perché negli ultimi anni i membri della royal family erano cresciuti sempre di più. E lo storico svedese Dick Harrison aveva spiegato alla Bbc che ciò aveva comportato un enorme aumento dei costi.