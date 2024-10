Piqué sulla separazione da Shakira: "La verità non è stata raccontata"

Shakira e Gerard Piqué (foto ANSA)

Gerard Piqué, l'ex difensore del Barcellona classe 1987, è tornato a parlare della separazione da Shakira durante un'intervista per la CNN en Español. "Io sono sempre stato molto tranquillo. So che nel mondo in cui viviamo, a tutti piace commentare e avere un punto di vista su quello che succede - afferma Piqué che continua - Ognuno scrive quello che vuole vendere ma alla fine, la verità, quello che succede o accade molte volte non viene raccontato così come è stato". Nonostante la fine della storia d'amore con Shakira, Piqué si sente felice per i traguardi raggiunti e per la sua famiglia: "Penso che la vita che ho avuto, poter giocare per più di vent'anni nel club del mio cuore, avere due bambini meravigliosi, una famiglia incredibile, gli amici di una vita, quelli della scuola che ho ancora… ogni mattina mi sveglio e mi sento molto fortunato".

Shakira a Verissimo: "Ho bisogno di stare sola"

Dopo la rottura con Piqué, Shakira ha raccontato a Verissimo il momento che sta vivendo: "Sono sola, così mi sento. Ho bisogno di stare sola, ho bisogno di occuparmi dei miei figli, di vegliare su di loro, di portarli avanti". Durante l'intervista la pop-star colombiana ha avuto anche modo di parlare dei due figli Milan e Shasha soffermandosi sul grande amore che li unisce: "Sono una mamma amica, ho un rapporto sincero con loro, fatto di dialogo e di empatia ".