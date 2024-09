Pierpaolo Pretelli ospite a Verissimo

Pierpaolo Petrelli

Originario di Maratea (Potenza), Petrelli debutta in televisione come Velino di Striscia La Notizia. Successivamente ricopre il ruolo di corteggiatore a Uomini e Donne.

Diventa papà di Leonardo nel 2017 dalla relazione con l'ex compagna Ariadna Romero. Nel 2020, all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, conosce Giulia Salemi e lo scorso luglio annunciano di essere in attesa del loro primo figlio. "Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile", avevano scritto su Instagram a corredo di una foto che li ritrae insieme. A nascere sarà un maschietto, come ha rivelato Giulia Salemi a Verissimo. Sempre nel programma condotto da Silvia Toffanin, Pierpaolo Pretelli aveva parlato di Giulia dicendo: "Lei mi completa, non ho mai avuto un rapporto così sereno nella mia vita. Lei è sensibile, umana, mi aiuta".

I Prelemi hanno anche attraversato una crisi di coppia, ma Petrelli aveva assicurato che era stata superata: "La crisi è rientrata. Sono cose che succedono. Nella nostra storia c'erano delle cose da sistemare. A un certo punto dovevamo dare una raddrizzata al rapporto".