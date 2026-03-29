Piera Maggio torna a Verissimo per parlare della figlia Denise Pipitone, scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

La mamma di Denise commenta la notizia di un presunto super testimone nella scomparsa della figlia, avvenuta 22 anni fa: "Io non voglio esprimermi più di tanto su questo. Noi non abbiamo mai fermato nessuno nel loro lavoro. Questo lavoro va fatto con dignità e rispetto nei nostri confronti".

Piera Maggio si rivolge anche a chi fa segnalazioni sulla scomparsa di Denise: "Se non c'è la coerenza nei discorsi che si fanno, anche attraverso il web e i social, allora non c’è niente da concludere".

"Come è possibile che per 20 anni ci sia qualcuno che non ha mai parlato?", si domanda Silvia Toffanin. "Io francamente non ho la più pallida idea di queste informazioni. Non abbiamo nessuna conoscenza su questi argomenti. Ho scritto due post sui social e non ho più rilasciato interviste da quel momento. Ognuno lavora nel proprio modo, però bisogna avere il rispetto dovuto", aggiunge con fermezza Piera Maggio.

Negli anni ci sono state moltissime segnalazioni che però non hanno mai ricondotto a Denise: "Anche tre giorni fa è arrivata una segnalazione. Ci sono delle immagini che meritano una verifica maggiore. Questa segnalazione è arrivata dall’estero. La gente è attenta a questa tematica, non ci siamo mai fermati in questi 22 anni”.