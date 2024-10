Piera Maggio: "Si sa chi ha rapito Denise, molti sanno cosa è successo nel 2004"

Piera Maggio parla a Verissimo della figlia Denise Pipitone, scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: "Denise manca da 20 anni e ancora non sappiamo nulla di lei. Non abbiamo niente che possa condurci a lei, nonostante dietro ci sia un lavoro che non si ferma mai".

Negli anni ci sono state tantissime segnalazioni che purtroppo non hanno ricondotto a Denise: "Le segnalazioni sono frequentissime, ma vanno verificate nel dettaglio. Non basta una somiglianza fisica, bisogna vedere la storia che c'è dietro. Ormai a ogni segnalazione mi chiudo a guscio fino alla verifica per evitare le delusioni".

Dopo 20 anni, Piera Maggio continua a cercare sua figlia viva: "Fino a prova contraria Denise è viva e va cercata". Per Piera Maggio quello di Denise è stato un "rapimento": "Si sa chi ha rapito Denise. Molti sanno cosa è successo il primo settembre del 2004, solo che non hanno il coraggio di dire la verità".

Per quanto riguarda il processo che ha visto come imputata Jessica Pulizzi, figlia di Pietro Pulizzi, padre naturale di Denise: "La figlia di Pietro è stata assolta per insufficienza di prove, bisogna dirlo. Noi però siamo consapevoli di determinate cose".