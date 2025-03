Il calciatore della Roma è stato operato al tendine e la moglie ha condiviso una foto insieme a lui in ospedale

Oriana Sabatini e Paulo Dybala

Oriana Sabatini condivide un tenero scatto insieme al marito Paulo Dybala dopo l'intervento al tendine semitendinoso sinistro a cui il calciatore della Roma si è sottoposto. Nella foto i due sono abbracciati nel letto d'ospedale e lo scatto è accompagnato da una tenera didascalia: "Il mio guerriero. Dai che tra poco tornerai in pista. Ti amo con tutta la mia anima”.

Oriana Sabatini, 28 anni, e Paulo Dybala, 31, si sono sposati a luglio 2024 in Argentina. La proposta di matrimonio era arrivata a ottobre 2023, quando i due si trovavano a Roma. Il giocatore aveva chiesto alla cantante di sposarlo davanti alla Fontana di Trevi.

Ospite a Verissimo, Oriana Sabatini aveva parlato proprio della proposta di matrimonio: "Non me l'aspettavo, mi ha stupita. Pensavo fosse uno scherzo, perché Paulo me ne faceva tanti così, e invece... ho detto subito sì".

Oriana Sabatini e l'amore per Paulo Dybala a Verissimo

Sempre a Verissimo, la cantante aveva parlato del suo amore per il calciatore: "Lo amo, lui è incredibile e ho trovato la persona con cui passare tutta la vita". In quell'occasione Oriana Sabatini aveva dedicato a Paulo Dybala la canzone Para siempre.