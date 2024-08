Patrick Dempsey e Jillian Fink, dal colpo di fulmine al divorzio fino al ritorno insieme

Patrick Dempsey e Jillian Fink hanno festeggiato 25 anni di matrimonio. Quella tra l'attore e la make up artist è una delle storie d'amore più belle di Hollywood, degna della sceneggiatura di un film.

Patrick Dempsey e Jillian Fink si sono conosciuti nel 1994 nel salone di parrucchieri di Jillian, make up artist e hair stylist. Allora erano entrambi impegnati. Anche se l'attore ammetterà, anni dopo, che per lui era subito scattato il colpo di fulmine. "Sono entrato nel posto in cui lavorava, mi sono guardato attorno, l'ho vista e sono stato travolto", ha detto a People.

La loro relazione è iniziata nel 1997, dopo la fine delle rispettive storie. Il primo appuntamento è stato una cena a casa dell'attore. Tre mesi dopo hanno iniziato la convivenza. Si sono sposati nel 1999. Nel 2002 è nata la loro prima figlia Talula Fyfe. Nel 2007 sono nati i gemelli Darby Galen e Sullivan Patrick.

Nel 2005 la notorietà di Patrick Dempsey è esplosa grazie a Grey's Anatomy. Negli anni in cui l'attore ha vestito i panni di Derek Shepherd, la coppia ha mantenuto grande riservatezza sulla vita privata. A gennaio del 2015 è diventato noto che Jillian Fink ha chiesto il divorzio. Nello stesso anno Patrick Dempsey ha lasciato Grey's Anatomy. L'attore ha poi rivelato che tra i motivi dell'addio c'è stato anche il desiderio di dedicare più tempo alla sua famiglia.

Alla fine del 2015 si parlava di un ritorno insieme della coppia. Nel 2016 è stato confermato l'annullamento del divorzio. "Non ero pronto a lasciar andare il nostro matrimonio. Non ero pronto a lasciarla andare e lei non era pronta a lasciar andare me. Volevamo entrambi combattere per questo", ha spiegato Patrick Dempsey a People. L'attore ha affermato anche che la terapia di coppia li ha aiutati a salvare il matrimonio.

Patrick Dempsey ha definito il ritorno insieme "un nuovo inizio". Sembra proprio così a leggere le rispettive dediche per i 25 anni di matrimonio. "Venticinque anni, ma sembra ieri. Il tempo è volato. La mia vita non sarebbe stata la stessa senza di te, senza il tuo sguardo, la tua gentilezza, la tua compassione, il tuo amore, la tua sensualità, la tua intelligenza, il tuo calore, la tua amicizia, la tua saggezza. Sei l'amore della mia vita. Sono davvero grato per tutto quello che fai e per chi sei. Sei una mamma, una moglie, un'amica e una compagna incredibile", ha scritto l'attore sui social. "Ti amo più di quanto le parole possano esprimere": sono state le parole della make up artist.

Nel video sopra, ripercorriamo la storia d'amore di Patrick Dempsey e Jillian Fink.