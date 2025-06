Patrick Dempsey, 59 anni, celebra un giorno molto importante per la vita dei figli gemelli Darby Galen e Sullivan Patrick, nati a febbraio del 2007 dall'unione con la moglie Jillian Fink. L'attore - che ha conosciuto il successo internazionale grazie al ruolo di Derek Shepherd nella serie Grey's Anatomy - condivide sui social uno scatto di famiglia in occasione della cerimonia del diploma dei gemelli. "Sono così orgoglioso di voi ragazzi e non vedo l'ora di vedere dove vi porterà il prossimo capitolo della vostra vita", scrive Patrick Dempsey a corredo della foto con i figli e la moglie. Oltre a Darby e Sullivan, la coppia ha anche una figlia, figlia Talula Fyfe, primogenita nata nel 2002.

Patrick Dempsey, la storia d'amore con la moglie Jillian Fink

La storia d'amore tra Patrick Dempsey e Jillian Fink è degna della trama di un film. I due si sono conosciuti nel 1994 nel salone di parrucchieri di Jillian Fink, parrucchiera e truccatrice. Allora erano entrambi impegnati. Sono diventati una coppia nel 1997, dopo la fine delle rispettive relazioni, e nel 1999 si sono sposati. A febbraio del 2002 è nata la loro prima figlia Talula Fyfe, mentre cinque anni più tardi hanno dato il benvenuto ai gemelli Darby Galen e Sullivan Patrick.

Nel 2005 la notorietà di Patrick Dempsey è esplosa grazie a Grey's Anatomy. Nonostante l'attore abbia tenuto privata la sua vita familiare, a gennaio del 2015 è stato reso noto che Jillian Fink ha chiesto il divorzio. Nello stesso anno l'attore ha rinunciato al ruolo di Derek Shepherd: tra i motivi dell'addio c'è stato anche il desiderio di dedicare più tempo alla sua famiglia.

A novembre del 2015 sono uscite le prime indiscrezioni secondo cui la coppia ci stesse riprovando. Nel 2016 Patrick Dempsey ha confermato il ritorno con la moglie. Lo scorso anno, nel 2024, la coppia ha festeggiato i 25 anni di matrimonio.