L'ereditiera mostra sui social la sua villa distrutta nell'incendio di Los Angeles: "Questa casa non era solo un posto in cui vivere: era il luogo in cui sognavamo, ridevamo e creavamo i ricordi più belli come famiglia"

"Mi trovo qui, in quella che una volta era la nostra casa, e il dolore è davvero indescrivibile": Paris Hilton mostra sui social quello che è rimasto della sua villa a Los Angeles, da giorni divorata da un vasto incendio. "Quando ho visto la notizia per la prima volta, ero sotto shock totale: non riuscivo a elaborarla. Ma ora, trovandomi qui e vedendo tutto con i miei occhi, sembra che il mio cuore si sia frantumato in mille pezzi", aggiunge l'ereditiera, 43 anni.

La villa di Malibù era l'abitazione in cui Paris Hilton viveva con il marito Carter Reum e i loro due figli Phoenix (gennaio 2023) e London (novembre 2023). "Questa casa non era solo un posto in cui vivere: era il luogo in cui sognavamo, ridevamo e creavamo i ricordi più belli come famiglia. Qui le piccole mani di Phoenix creavano opere d'arte che conserverò per sempre, e l'amore e la vita riempivano ogni angolo. Vederla ridotta in cenere è devastante oltre le parole", afferma l'ereditiera.

Oltre a Paris Hilton, sono tante le star che hanno perso la loro casa nell'incendio: da Adam Brody e Leighton Meester a Mandy Moore. A questo proposito, l'ereditiera dice: "Ciò che spezza ancora di più il mio cuore è sapere che questa non è solo la mia storia. Tante persone hanno perso tutto. Non si tratta solo di muri e tetti, ma dei ricordi che trasformavano quelle case in case vere. Le foto, i ricordi preziosi, le parti insostituibili delle nostre vite".

"Eppure, in mezzo a questo dolore, so di essere incredibilmente fortunata. I miei cari, i miei bambini e i miei animali domestici sono al sicuro. Questa è la cosa più importante, e mi aggrappo a questa gratitudine con tutta me stessa. Sono profondamente grata a tutti i vigili del fuoco, soccorritori e volontari che rischiano la vita per combattere questi incendi", aggiunge Paris Hilton. E conclude: "Che questo sia un promemoria per tenere stretti i vostri cari. Apprezzate ogni momento. La vita può cambiare in un istante, e l’amore che condividiamo è ciò che conta davvero. Mando tutto il mio amore a chiunque stia soffrendo in questo momento".

Nel video sotto, il racconto delle star che hanno perso la loro casa negli incendi a Los Angeles.