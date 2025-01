Incendi a Los Angeles, il racconto delle star che hanno perso la casa

L'incendio che sta divorando Los Angeles è arrivato fino a Hollywood. Le fiamme hanno raggiunto anche la zona abitata dalle star, molte delle quali hanno perso la loro casa.

Paris Hilton ha raccontato di aver visto la sua casa bruciare in tv. "Essere seduta con la mia famiglia a guardare il telegiornale e vedere la nostra casa di Malibù bruciare in diretta tv, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai sperimentare. Questa casa era il luogo in cui abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È il luogo in cui (nostro figlio) Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita di ricordi con (nostra figlia) London. Il mio cuore e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie colpite da questi incendi", ha scritto l'ereditiera sui social.

Tra le case distrutte anche quella in cui vivevano Adam Brody e Leighton Meester con i loro due figli. Billy Crystal ha diffuso una nota per esprimere il suo dolore, dopo aver perso nell'incendio la sua abitazione di una vita: “Abbiamo cresciuto i nostri figli e nipoti qui. Ogni centimetro della nostra casa era pieno di amore. Ricordi bellissimi che non possono essere portati via. Siamo ovviamente affranti, ma con l'amore dei nostri figli e dei nostri amici riusciremo a superare tutto questo”.

Mandy Moore ha mostrato i video del suo quartiere avvolto dalle fiamme: "Sono sotto shock e mi sento intorpidita per tutto ciò che così tante persone, inclusa la mia famiglia, hanno perso. La scuola dei miei figli non c'è più. I nostri ristoranti preferiti sono stati rasi al suolo. Molti amici e persone care hanno perso tutto".

Nel video sopra, il racconto delle star che hanno perso la loro casa negli incendi a Los Angeles.