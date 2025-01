Incendi a Los Angeles, Elisabetta Canalis mostra le fiamme da casa sua

La showgirl, che vive da tanti anni a Los Angeles, ha voluto rassicurare i fan: "Non vivo nella zona interessata dagli incendi, ma non avevo mai visto le fiamme da casa mia: oggi si vedono"

Elisabetta Canalis ha voluto rassicurare i fan dopo lo scoppio del vasto incendio che sta divorando la costa di Los Angeles. La showgirl, 46 anni, vive in California da tanti anni insieme alla figlia Skyler Eva, avuta con l'ex marito Brian Perri.

Elisabetta Canalis ha pubblicato sui social un video dell'incendio, visibile dalla sua abitazione. "Mi stanno scrivendo in tanti, ma non vivo nella zona interessata dagli incendi", ha spiegato la showgirl, che si è detta però preoccupata per quanto sta succedendo: "Non avevo mai visto il fuoco da casa mia: oggi si vede. Il vento soffia ancora abbastanza forte. Dicono che oggi dovrebbe andare a morire, speriamo".

L'incendio interessa in particolare l'area di Pacific Palisades, nota per essere il quartiere residenziale di diverse star tra cui Bradley Cooper, Kate Hudson e Ben Affleck. Ma minaccia anche aree vicine tra cui Malibù e Santa Monica. Circa 30mila le persone evacuate finora, più di 10mila gli edifici bruciati o toccati dalle fiamme. Secondo quanto riporta il Daily Mail, l ’attore candidato all’Oscar James Woods ha dovuto lasciare la sua abitazione, dopo aver condiviso un video in cui mostrava una casa vicina alla sua avvolta dalle fiamme.

Anche l’attore di Star Wars Mark Hamill ha rivelato di essere stato evacuato d’urgenza dalla sua casa a Malibu. Mark Hamill ha raccontato che "piccoli incendi" bruciavano su "entrambi i lati della strada" e ha definito l’incendio il "peggiore dal 1993".

La star di Scuola di polizia Steve Guttenberg, 66 anni, si è attivata per aiutare i vigili del fuoco, spostando le auto per fare spazio ai camion dei pompieri in arrivo. Eugene Levy ha raccontato invece di essere rimasto bloccato nel traffico insieme agli altri residenti in fuga dalla zona.

Sono state annullate anche diverse première di film, tra cui Better Man, il film biografico su Robbie Williams, Unstoppable, il film biografico sul wrestler Anthony Robles con Jennifer Lopez, e Wolf Man, l’horror con protagonista Julia Garner e prodotto da Ryan Gosling.