Paolo Ciavarro ricorda la mamma Eleonora Giorgi: “Manchi”

Paolo Ciavarro e Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro, 33 anni, condivide nelle storie su Instagram un dolce ricordo della madre Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 a 71 anni a causa di un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato due anni prima. Il ricordo condiviso è una foto dell'attrice da giovane, accompagnata dalla parola: "Manchi".

Il conduttore è figlio di Eleonora Giorgi e dell'attore Massimo Ciavarro. Prima di Paolo, l'attrice aveva avuto un altro figlio nel 1980, Andrea Rizzoli, insieme all'editore Angelo Rizzoli.

Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli ricordano Eleonora Giorgi a Verissimo

Ospiti a Verissimo Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli avevano ricordato la madre scomparsa. "Per noi è stato facile starle accanto, perché le abbiamo restituito tutto l'amore che in fondo lei ci ha dato. Lei è stata incredibile in questo anno e tre mesi e quindi ha reso tutto molto più semplice per noi", aveva detto Paolo in quell'occasione. E Andrea aveva aggiunto: "Nel momento in cui lei ha scoperto di avere un male da cui difficilmente si esce vincitori, ha pensato a cosa poteva fare per gli altri nella stessa situazione".

Sempre a Verissimo, Paolo e Andrea avevano anche spiegato che la madre resterà per sempre con loro. "Noi continuiamo a citare quello che lei avrebbe fatto nelle situazioni che abbiamo vissuto fino ad oggi: Ah, mamma avrebbe detto questo, a mamma questo albergo non sarebbe piaciuto. Credo che rimarrà per sempre", aveva detto Andrea Rizzoli.