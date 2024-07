Paolo Bonolis, lo scatto con il figlio Stefano e il nipotino Sebastiano: "Tre generazioni"

Instagram @sonopaolobonolis

Paolo Bonolis insieme al figlio Stefano e il nipotino Sebastiano, nato a ottobre del 2022. La bellissima foto, scattata durante una vacanza a Formentera, è stata condivisa sui social da Candice Hansen, moglie di Stefano Bonolis. "Tre generazioni", ha scritto Candice Hansen come didascalia dello scatto.

Paolo Bonolis è papà di cinque figli: Silvia, Davide e Adele - nati dal matrimonio con Sonia Bruganelli -, e Stefano e Martina - nati dal primo matrimonio con Diane Zoeller - che lo hanno reso nonno di Theodore (nato nel 2020, figlio di Martina) e Sebastiano (nato nel 2022, figlio di Stefano). Ad aprile il conduttore, 63 anni, aveva annunciato che sta per diventare nonno per la terza volta.

Paolo Bonolis e la gioia di essere nonno condivisa a Verissimo

Ospite a Verissimo, Paolo Bonolis aveva parlato dell'amore per i suoi nipotini: "Theodore e Sebastiano vivono negli Stati Uniti, ma ogni tanto vengono in Italia. Sono molto belli. Sebastiano alla nascita pesava oltre cinque chili. Era gigantesco".

Per quanto riguarda, le emozioni di diventare nonno, in un'altra occasione, aveva detto sempre a Verissimo: "Mi piace fare il nonno ed entrambi i miei figli sono felicissimi di essere genitori. Io, anche se sono nonno, provo più una gioia paterna che da nonno".

A proposito del primo nipotino, avuto dalla figlia Martina: "Theodore vive con mia figlia e suo marito in Texas. Ogni tanto mi mandano qualche video: prima mi arrivavano video in cui cominciava a mangiare da solo, poi quelli in cui imparava a camminare, tra poco mi arriveranno i video di quando va a lavorare alla Silicon Valley".