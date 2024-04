Il conduttore ha annunciato in un'intervista di essere in attesa della terza nipotina, la prima femminuccia, e ha parlato anche della separazione da Sonia Bruganelli: "L’ho subita. Non è stato facile".

Paolo Bonolis diventerà nonno per la terza volta. Il conduttore lo ha annunciato in un'intervista al Corriere della Sera. "Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio", ha detto il conduttore, parlando della sua nuova vita dopo la separazione da Sonia Bruganelli.

Della fine del suo matrimonio invece ha detto: "L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?". Il conduttore, 62 anni, ha anche ammesso: "Per me non è stato facile, ma giusto".

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati sposati dal 2002 al 2023. La coppia ha tre figli Silvia, Davide e Adele.

In precedenza, Paolo Bonolis è stato sposato con Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina, che lo hanno reso nonno di due nipotini: Theodore (nato nel 2020 e figlio di Martina) e Sebastian (nato nel 2022 e figlio di Stefano).