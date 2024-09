Paola Caruso ospite a Verissimo

Sabato 28 settembre a Verissimo, alle 16.30 su Canale 5, il racconto e la forza di Paola Caruso.

Nata a Catanzaro nel 1985, Paola Caruso ha mosso i primi passi nella moda e nel 2003 ha partecipato a Miss Italia, ottenendo il titolo di Miss Moda Mare Triumph Calabria. Dopo diverse esperienze in tv, è diventata nota soprattutto dopo la partecipazione alla trasmissione di Canale 5 Avanti un altro!

Nel 2019 Paola Caruso è diventata mamma di Michele Nicola, nato dalla turbolenta relazione con con Francesco Caserta. A dicembre del 2022, la showgirl aveva annunciato sui social che Michele aveva avuto dei problemi di salute. Di cui aveva parlato per la prima volta ospite a Verissimo, spiegando che il figlio aveva subito una lesione del nervo sciatico in seguito a una puntura che era stata effettuata durante una vacanza in Egitto.

A Verissimo Paola Caruso ha sempre raccontato le tappe delle cure a cui sta provando a sopporsi Michele per riprendere l'uso della gamba senza il tutore, che il bambino è costretto a indossare per poter camminare. Nel video sotto, la storia di Paola Caruso e del figlio raccontata a Verissimo.